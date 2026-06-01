Роман Бабаев объяснил назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах и стратегических целях назначения Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды. Сегодня, 1 июня, клуб официально объявил о заключении двухлетнего контракта со специалистом с опцией продления ещё на два сезона.

«За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призёрами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определённый результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер. Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: «золотая» эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей.

Мы убеждены, что специалисты, работавшие с нашей командой последние годы, дали многое для развития как клуба, так и многих футболистов. Тем не менее современные реалии российского футбола, на наш взгляд, предполагают иной путь для планомерного развития команды и клуба. Мы считаем, что пресловутый опыт, о котором часто говорят, – это в первую очередь опыт работы с нашими футболистами, опыт работы в нашем клубе, опыт работы в российском футболе и текущих условиях, опыт в знании друг друга. И для нас сегодня этот опыт гораздо важнее любого другого.

Не скрою, что ещё в 2019 году, когда нам наконец удалось пригласить Дмитрия Игдисамова на работу в Академию клуба, у нас было понимание, что вместе мы можем многого добиться. Сегодняшнее назначение Дмитрия Игоревича главным тренером – это ни в коем случае не достижение, но и не начало, а логичное продолжение нашей совместной работы. И я считаю, что в новом тренерском штабе нам с Дмитрием Игоревичем удалось собрать воедино точечную экспертизу, знание российского футбола и, безусловно, понимание идентичности ЦСКА.

Мы подписали контракт по схеме «2+2», что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба – также оказать ему всестороннюю поддержку», — говорится в сообщении Бабаева в официальном телеграм-канале клуба.