Инсайдер Романо подтвердил, что Луис Энрике и «ПСЖ» намерены продолжить сотрудничество

Испанский тренер Луис Энрике и «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время намерены продлить сотрудничество. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Специалист и дальше хочет заниматься развитием парижского клуба и намерен вновь завоевать с ним трофей Лиги чемпионов УЕФА. Руководство парижан уже обсуждает с тренером стратегию клуба на летнем трансферном рынке.

Луис Энрике работает в «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период специалист трижды привёл команду к чемпионству, два раза завоевал с ней Кубок Франции и трижды — Суперкубок страны. Помимо этого, «ПСЖ» под руководством испанца дважды выиграл Лигу чемпионов, взял Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.