Кафанов, Адамов и ещё три тренера вошли в новый штаб Игдисамова в ЦСКА

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и экс-нападающий национальной команды Роман Адамов вошли в новый штаб московского ЦСКА. Также тренерский состав пополнили специалисты Мурат Искаков, Денис Коростиченко и Пэтру Лэзэрэску (тренер по физподготовке).

«Желаем всем специалистам продуктивной работы и побед вместе с ЦСКА», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в телеграм-канале команды.

Ранее ЦСКА подписал контракт по схеме «2+2» с главным тренером Дмитрием Игдисамовым, который руководил командой в концовке сезона в статусе исполняющего обязанности. Отмечается, что тренеры Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксёнов продолжат работу в штабе.