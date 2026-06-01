Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил об уходе из клуба Никиты Чернова

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале объявил об уходе из клуба защитника Никиты Чернова.

«Срок действия контракта с 30-летним защитником истёк. Вместе со «Спартаком» Чернов выиграл Кубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны.

Благодарим Никиту за время, проведённое в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении красно-белых.

В общей сложности Чернов провёл за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Крылья Советов». В послужном списке игрока также есть «Урал», «Енисей» и ЦСКА.

