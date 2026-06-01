Игдисамов подробно высказался о своём новом тренерском штабе в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал формирование тренерского штаба. Ранее тренерский состав команды пополнили специалисты Виталий Кафанов, Роман Адамов, Мурат Искаков, Денис Коростиченко и Пэтру Лэзэрэску (тренер по физподготовке).

«Я бесконечно благодарен каждому из наших тренеров, с кем мы сплочённо завершили предыдущий сезон. Безусловно, Игорь Аксёнов и Дмитрий Крамаренко будут важнейшими членами нашего нового штаба. Вместе с клубом мы чётко понимали, какие направления работы нам важно было усилить. И я считаю важным представить наших новых тренеров чуть подробнее.

Не нуждается в представлении для болельщиков ЦСКА Мурат Салимович Искаков, который в новом сезоне будет отвечать за линию обороны. Он успешно трудился в штабе Владимира Валентиновича Федотова, и у него сохранены отличные отношения со многими нашими игроками. Я поздравляю Мурата Салимовича с решением задачи в его предыдущем клубе и рад вновь приветствовать такого опытного специалиста в ЦСКА.

Из молодёжной команды в штаб основной переходит Денис Владимирович Коростиченко. Ранее он несколько лет работал главным тренером в высшей лиге Узбекистана. В течение прошлого сезона в молодёжной команде Денис Владимирович был моим помощником, будет важной частью команды и в будущем сезоне.

Виталий Витальевич Кафанов, конечно, также не требует дополнительной презентации: он много лет был старшим тренером в штабе Курбана Бекиевича Бердыева, с 2021 года – тренер сборной России. Вместе с Муратом Салимовичем Искаковым они работали в сборной Казахстана, и такие рабочие сочетания очень важны. Стандартные положения – направление, в котором нам необходимо прибавлять, и мы уверены, что Виталий Витальевич нам в этом поможет.

Помогать нападающим будет Роман Станиславович Адамов. Вы помните его как чемпиона России в составе «Рубина» и лучшего бомбардира чемпионата. Я же знаю его как начинающего тренера с очень интересными методиками и сильными организаторскими способностями. Активно слежу за его индивидуальной работой с игроками со времён «Строгино» с 2021 года и рад, что Роман Станиславович станет частью штаба.

И я также рад, что вместе с руководством нам удалось убедить присоединиться к нам тренера по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Пэтру прекрасно знает наш чемпионат, был важнейшим винтиком в успехах команд Дана Петреску и Владимира Федотова. Летние сборы в силу сроков не дают возможностей зимнего периода, однако перед Пэтру с его опытом и знаниями мы ставим очень требовательные задачи», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.