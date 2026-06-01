«Барселона» планирует подписать 19-летнего защитника из Сегунды — Mundo Deportivo

«Барселона» рассматривает возможность подписания контракта с 19-летним центральным защитником клуба «Расинг Сантандер» Хорхе Салинасом. По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб проявляет интерес к игроку, который провёл впечатляющий сезон во второй лиге Испании — Сегунде.

В минувшем сезоне Салинас сыграл 32 матча и помог своей команде выйти в Ла Лигу. Скаутский отдел «Барселоны» собрал положительные отзывы о защитнике. Однако возможный трансфер будет зависеть от внутренних кадровых решений клуба и других факторов на трансферном рынке, сообщает источник.

Контракт Хорхе Салинаса с «Расингом» действует до лета 2029 года, а в его соглашение включён пункт о выкупе в размере около € 10 млн.