Экс-игрок «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум покинул «Аль-Иттифак»

Нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум покинул саудовский «Аль-Иттифак» в связи с истечением срока действия трудового договора. Об этом сообщается на странице клуба в соцсетях.

«Глава завершена, но легенда остаётся навсегда. Спасибо, Жини!» — сказано в сообщении саудовского клуба.

Вейналдум выступал за «Аль-Иттифак» с сентября 2023 года. За это время он принял участие в 101 матче команды, в которых забил 38 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее футболист также выступал за «Фейеноорд», ПСВ, «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и «Рому». Помимо этого, хавбек защищал цвета национальной команды Нидерландов.