Топ-защитник «Челси» может уйти этим летом из-за разочарования сезоном — The Athletic

Испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья рассматривает возможность покинуть клуб этим летом. Игрок недоволен ходом текущего сезона, что подталкивает его к размышлениям о будущем. Об этом сообщает The Athletic.

Несмотря на это, «Челси» не проявляет особой обеспокоенности, так как у Кукурельи ещё три года по контракту. Тем не менее клуб не станет препятствовать трансферу, если поступит предложение, соответствующее запрашиваемой цене. Несколько команд следят за ситуацией вокруг защитника. В частности, «Барселона» проявляет интерес к Кукурелье и была бы рада вернуть его в Испанию. Также защитник находится в списке приоритетных целей мадридского «Атлетико» и его главного тренера Диего Симеоне.

В то же время руководство «Челси» проводит внутренние обсуждения и оценивает возможность подписания контракта с 27-летним французским центральным защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах за клуб во всех турнирах, забив один мяч и сделав четыре ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в € 50 млн.