«Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются нападающим «Борнмута» — Романо

19-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи привлёк внимание ряда европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» активно следят за выступлениями футболиста. В апреле игроком заинтересовалась и мюнхенская «Бавария». Потенциальные покупатели ждут, когда «вишни» объявят стоимость прав на нападающего.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 40 млн. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.