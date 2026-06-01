Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются нападающим «Борнмута» — Романо

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются нападающим «Борнмута» — Романо
Комментарии

19-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи привлёк внимание ряда европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» активно следят за выступлениями футболиста. В апреле игроком заинтересовалась и мюнхенская «Бавария». Потенциальные покупатели ждут, когда «вишни» объявят стоимость прав на нападающего.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 40 млн. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Материалы по теме
Инсайдер Романо подтвердил, что Луис Энрике и «ПСЖ» намерены продолжить сотрудничество
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android