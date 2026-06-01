Хвича, Ямаль и Мбаппе вошли в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored

Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В команду попали четыре игрока из французского «ПСЖ», который в финале турнира одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).
Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 по версии WhoScored:
Тибо Куртуа («Реал»), оценка — 7,41;
Ашраф Хакими («ПСЖ») — 7,08;
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 7,07;
Алессандро Бастони («Интер») — 7,03;
Нуну Мендеш («ПСЖ») — 7,21;
Витинья («ПСЖ») — 7,23;
Доминик Собослаи («Ливерпуль») — 7,59;
Ламин Ямаль («Барселона») — 8,04;
Килиан Мбаппе («Реал») — 8,12;
Гарри Кейн («Бавария») — 8,08;
Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — 7,78.