Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича, Ямаль и Мбаппе вошли в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored

Хвича, Ямаль и Мбаппе вошли в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored
Комментарии

Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В команду попали четыре игрока из французского «ПСЖ», который в финале турнира одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 по версии WhoScored:

Тибо Куртуа («Реал»), оценка — 7,41;
Ашраф Хакими («ПСЖ») — 7,08;
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 7,07;
Алессандро Бастони («Интер») — 7,03;
Нуну Мендеш («ПСЖ») — 7,21;
Витинья («ПСЖ») — 7,23;
Доминик Собослаи («Ливерпуль») — 7,59;
Ламин Ямаль («Барселона») — 8,04;
Килиан Мбаппе («Реал») — 8,12;
Гарри Кейн («Бавария») — 8,08;
Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — 7,78.

Материалы по теме
«ПСЖ» вышел на финал ЛЧ с особенным вымпелом. На нём была дочь Энрике!
Истории
«ПСЖ» вышел на финал ЛЧ с особенным вымпелом. На нём была дочь Энрике!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android