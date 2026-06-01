Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
«Дополнительная ответственность». Дивеев — о роли капитана сборной России

«Дополнительная ответственность». Дивеев — о роли капитана сборной России
Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев высказался о своей роли капитана национальной команды. Футболист был капитаном сборной в товарищеском матче с командой Египта (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'    

«Уже был капитаном в матче с командой Чили. Конечно, это дополнительная ответственность, нужно больше подсказывать ребятам, подбадривать их. Не впервой… Когда с Чили был, было волнительно — в этот раз уже спокойнее», — приводит слова Дивеева «РИА Новости».

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

