Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Аршавин: Сафонов может обойти меня по статусу, зависти к нему нет, пусть выигрывает

Бывший футболист «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стать главным футболистом России. В субботу, 30 мая, парижане с российским голкипером в воротах одержали победу в финале Лиги чемпионов УЕФА, переиграв «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— Вы в целом не были рады его победе.
— Потому что он ничего не отбил. Потому что те, кто смотрел с другой стороны, думали, что он отбил этот пенальти. А Габриэл выше просто ударил.

— Нет такого, что вы не желаете ему успеха, потому что понимаете, что он может вас обойти в статусе главного футболиста России?
— Может обойти в этом статусе, но пусть выигрывает.

— У вас нет зависти?
— К нему – нет. Если бы был кто-то другой, может быть, была бы.

— Потому что вратарь?
— Да.

— А что, они не футболисты?
— А что, футболисты, что ли? — ответил Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
