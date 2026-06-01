Аршавин: Сафонов может обойти меня по статусу, зависти к нему нет, пусть выигрывает

Бывший футболист «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стать главным футболистом России. В субботу, 30 мая, парижане с российским голкипером в воротах одержали победу в финале Лиги чемпионов УЕФА, переиграв «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

— Вы в целом не были рады его победе.

— Потому что он ничего не отбил. Потому что те, кто смотрел с другой стороны, думали, что он отбил этот пенальти. А Габриэл выше просто ударил.

— Нет такого, что вы не желаете ему успеха, потому что понимаете, что он может вас обойти в статусе главного футболиста России?

— Может обойти в этом статусе, но пусть выигрывает.

— У вас нет зависти?

— К нему – нет. Если бы был кто-то другой, может быть, была бы.

— Потому что вратарь?

— Да.

— А что, они не футболисты?

— А что, футболисты, что ли? — ответил Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.