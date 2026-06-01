Бельгийский специалист Себастьен Поконьоли покинул пост главного тренера «Монако». Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.

«Клуб хотел бы поблагодарить Себастьена Поконьоли и его команду за их полную преданность «Монако» и пожелать им всего наилучшего в будущем», — сказано в сообщении княжеского клуба.

Поконьоли возглавлял «Монако» с октября 2025 года. Коллектив занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 54 очка за 34 матча. В предстоящем сезоне «Монако» выступит в Лиге конференций.

Ранее специалист возглавлял «Юнион Сент-Жиллуа», юношескую сборную Бельгии и другие команды.