Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Себастьен Поконьоли покинул пост главного тренера «Монако»

Бельгийский специалист Себастьен Поконьоли покинул пост главного тренера «Монако». Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.

«Клуб хотел бы поблагодарить Себастьена Поконьоли и его команду за их полную преданность «Монако» и пожелать им всего наилучшего в будущем», — сказано в сообщении княжеского клуба.

Поконьоли возглавлял «Монако» с октября 2025 года. Коллектив занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 54 очка за 34 матча. В предстоящем сезоне «Монако» выступит в Лиге конференций.

Ранее специалист возглавлял «Юнион Сент-Жиллуа», юношескую сборную Бельгии и другие команды.

