Турция — Северная Македония. Прямая трансляция
Бывший форвард «Ливерпуля» рассказал о лечении, находясь на четвёртой стадии рака

Бывший нападающий «Ливерпуля» Кевин Киган поделился подробностями лечения онкологии. У экс-футболиста выявлена четвёртая стадия рака.

«Я попал в автомобильную аварию, и из-за этого мне пришлось сделать операцию. Во время обследования перед операцией у меня обнаружили рак. Мне сказали, что есть врач высочайшего класса, который борется с тем, чем я болею, с четвертой стадией рака.

И я пошёл к нему на приём. Он болеет за «Ливерпуль», так что я знал, что не останусь один. Он сказал: «Кевин, это новый метод лечения, у меня он показал потрясающий процент эффективности». Я спросил: «Какой у вас процент эффективности?» Он ответил: «33%». Я думал, что будет 80-90%. Нет, 33%! Пока что я ещё здесь», – приводит слова Кигана BBC.

