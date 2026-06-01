Опубликована заявка сборной Хорватии на чемпионат мира — 2026

Хорватский футбольный союз на официальном сайте опубликовал заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн»), Лука Вушкович («Тоттенхэм Хотспур»).

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.