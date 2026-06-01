Стало известно, какой подписной бонус получит Глушенков за новый контракт с «Зенитом»

Нападающий Максим Глушенков и агенты получат € 5 млн за переподписание контракта с «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Данную сумму игрок и представители поделят пополам.

Глушенков выступает за «Зенит» с лета 2024 года. Ранее он защищал цвета московского «Локомотива», «Крыльев Советов», «Химок», «Спартака» и «Чертаново».

В завершившемся сезоне Мир Российской Премьер-Лиги у 26-летнего футболиста девять голов и 10 результативных передач в 27 матчах. Ещё два забитых мяча и два голевых паса Глушенков записал на свой счёт в семи играх в рамках Фонбет Кубка России — 2025/2026.