«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за вингера «Милана» — Скира

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может перейти в английскую Премьер-лигу: «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» направили запросы относительно 26-летнего игрока миланского клуба и сборной Португалии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

Источник сообщает, что Леау уведомил руководство «россонери» о готовности покинуть клуб в летнее трансферное окно, что привлекло внимание обоих английских клубов. На данный момент официальных переговоров между «Миланом» и потенциальными покупателями не было. Тем не менее «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за развитием ситуации вокруг португальского футболиста.

В этом сезоне Леау провёл 31 матч за «Милан», забив 10 голов и сделав три результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 50 млн, а контракт с «россонери» действует до 2028 года.