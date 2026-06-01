Лучший молодой игрок Бундеслиги рассматривает «ПСЖ» как приоритетный вариант — Footmercato

Французский «ПСЖ» активизировал работу по трансферу 19-летнего форварда «РБ Лейпциг» Яна Диоманда, который также интересен «Ливерпулю» как преемник Мохамеда Салаха. По информации Footmercato, игрок дал личное согласие на возможный переход в парижский клуб.

Диоманд, перешедший в «Лейпциг» из «Леганеса» летом прошлого года, стал одним из главных открытий сезона в Бундеслиге. В 36 матчах он забил 13 голов и отдал девять голевых передач, став лучшим молодым игроком лиги. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2030 года, что ставит «Лейпциг» в сильную переговорную позицию.

По информации источника, «ПСЖ» рассматривает Диоманда как приоритетное усиление правого фланга атаки — позицию, где в команде наблюдается дефицит специализированных исполнителей. Несмотря на интерес «Баварии» и привлекательность проекта «Ливерпуля», сам футболист склоняется к варианту с Парижем.

