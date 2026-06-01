«Будет потерянный сезон». Семшов — о назначении Игдисамова в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА российского специалиста Дмитрия Игдисамова, под руководством которого команда завершала сезон после увольнения швейцарца Фабио Челестини.

«У ЦСКА будет потерянный сезон. Клуб в последнее время слишком дёргается, у них за три сезона третий или четвёртый тренер, нет стабильности. Когда была стабильность, команда боролась за чемпионство.

Если не стоит задача выиграть чемпионство или Кубок, то Игдисамов — самая лучшая фигура. Я не верю, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».