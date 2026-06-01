Норвегия без Холанда в составе обыграла Швецию в контрольной встрече. Исак отметился голом

Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Норвегии и Швеции. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала норвежская команда. Встреча состоялась на стадионе «Уллевол» (Осло, Норвегия). В качестве главного арбитра матча выступил Балаж Берке (Венгрия).

Йёрген Странн Ларсен открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел норвежскую команду вперёд. Антонио Нуса на 18-й минуте удвоил преимущество хозяев. На 37-й минуте Йёрген Странн Ларсен оформил дубль. На 61-й минуте после просмотра VAR был отменён гол сборной Норвегии авторства Давида Мёллера Вольфе. Александер Исак на 76-й минуте забил за шведов. Себастьян Нанаси на 80-й минуте мог забить второй мяч гостей, но взятие ворот отменили после использования VAR.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустил этот матч, поскольку ему был предоставлен отдых.

На чемпионате мира — 2026 сборная Норвегии сыграет в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака. Швеция в квартете F встретится с Нидерландами, Японией и Тунисом.