Турция — Северная Македония. Прямая трансляция
Норвегия — Швеция, результат матча 1 июня 2026, счёт 3:1, товарищеский матч

Норвегия без Холанда в составе обыграла Швецию в контрольной встрече. Исак отметился голом
Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Норвегии и Швеции. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала норвежская команда. Встреча состоялась на стадионе «Уллевол» (Осло, Норвегия). В качестве главного арбитра матча выступил Балаж Берке (Венгрия).

01 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
1:0 Ларсен – 9'     2:0 Нуса – 18'     3:0 Ларсен – 37'     3:1 Исак – 76'    

Йёрген Странн Ларсен открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел норвежскую команду вперёд. Антонио Нуса на 18-й минуте удвоил преимущество хозяев. На 37-й минуте Йёрген Странн Ларсен оформил дубль. На 61-й минуте после просмотра VAR был отменён гол сборной Норвегии авторства Давида Мёллера Вольфе. Александер Исак на 76-й минуте забил за шведов. Себастьян Нанаси на 80-й минуте мог забить второй мяч гостей, но взятие ворот отменили после использования VAR.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустил этот матч, поскольку ему был предоставлен отдых.

На чемпионате мира — 2026 сборная Норвегии сыграет в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака. Швеция в квартете F встретится с Нидерландами, Японией и Тунисом.

