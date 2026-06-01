Турция разгромила сборную Северной Македонии в товарищеском матче в преддверии ЧМ-2026
Завершился товарищеский матч между сборными Турции и Северной Македонии в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Разгромную победу со счётом 4:0 праздновали футболисты турецкой команды.
01 июня 2026, понедельник. 20:30 МСК
4 : 0
1:0 Кёкчю – 2' 2:0 Узун – 16' 3:0 Гюль – 53' 4:0 Йылмаз – 70'
Уже на второй минуте хавбек Оркун Кёкчю открыл счёт в матче. На 16-й минуте атакующий полузащитник Джан Узун удвоил преимущество турок. На 53-й минуте нападающий Дениз Гюль сделал преимущество своей команды крупным. На 70-й минуте вышедший на замену Барыш Алпер Йылмаз установил окончательный счёт.
На чемпионате мира — 2026 сборная Турции начнёт выступление в группе D, где её соперниками станут команды Австралии, Парагвая и США.
