Турция разгромила сборную Северной Македонии в товарищеском матче в преддверии ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч между сборными Турции и Северной Македонии в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Разгромную победу со счётом 4:0 праздновали футболисты турецкой команды.

Уже на второй минуте хавбек Оркун Кёкчю открыл счёт в матче. На 16-й минуте атакующий полузащитник Джан Узун удвоил преимущество турок. На 53-й минуте нападающий Дениз Гюль сделал преимущество своей команды крупным. На 70-й минуте вышедший на замену Барыш Алпер Йылмаз установил окончательный счёт.

На чемпионате мира — 2026 сборная Турции начнёт выступление в группе D, где её соперниками станут команды Австралии, Парагвая и США.