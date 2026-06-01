Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Северная Македония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Джику исключён из заявки сборной Ганы на ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник «Спартака» Джику исключён из заявки сборной Ганы на ЧМ-2026 из-за травмы
Комментарии

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш объяснил решение заменить защитника «Спартака» Александра Джику в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Ранее сообщалось, что игрок получил повреждение в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). С момента прибытия в расположение сборной Ганы он не смог полноценно участвовать в тренировках.

«Мы должны были принять решение и заменить Джику. Неважно, кого я вызвал; Джику был заменён.Теперь у нас в тренировочном лагере полная группа центральных защитников. Имена вы знаете, вы видели их сегодня на поле. Так что мы готовы к старту ЧМ», — приводит слова Кейруша Modern Ghana.

Во время беседы с журналистами Кейруш также подтвердил, что вместо Джику в национальную команду был вызван защитник кипрского «Пафоса» Деррик Люккассен, на счету которого пока лишь один матч в составе сборной Ганы.

Материалы по теме
Собрались как-то Месси, Мбаппе и Кейн… Гонка бомбардиров ЧМ-2026
Собрались как-то Месси, Мбаппе и Кейн… Гонка бомбардиров ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android