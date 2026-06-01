Защитник «Спартака» Джику исключён из заявки сборной Ганы на ЧМ-2026 из-за травмы

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш объяснил решение заменить защитника «Спартака» Александра Джику в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Ранее сообщалось, что игрок получил повреждение в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). С момента прибытия в расположение сборной Ганы он не смог полноценно участвовать в тренировках.

«Мы должны были принять решение и заменить Джику. Неважно, кого я вызвал; Джику был заменён.Теперь у нас в тренировочном лагере полная группа центральных защитников. Имена вы знаете, вы видели их сегодня на поле. Так что мы готовы к старту ЧМ», — приводит слова Кейруша Modern Ghana.

Во время беседы с журналистами Кейруш также подтвердил, что вместо Джику в национальную команду был вызван защитник кипрского «Пафоса» Деррик Люккассен, на счету которого пока лишь один матч в составе сборной Ганы.