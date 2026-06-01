«Челси» отказался продавать защитника Джоша Ачимпонга — Романо

Лондонский «Челси» ответил отказом на предложения ряда европейских топ-клубов о покупке защитника Джоша Ачимпонга. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что, помимо прочих, интерес к игроку выразили и две команды английской Премьер-лиги. В «Челси» Ачимпонга считают важной частью нового проекта под руководством Хаби Алонсо. Решение сохранить этого футболиста в команде согласовано между боссами «синих» и тренером.

Джош Ачимпонг принял участие в 30 матчах прошедшего клубного сезона, в которых забил два гола. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2029 года.