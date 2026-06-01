Турция — Северная Македония. Прямая трансляция
Экс-игрок «Ливерпуля» может стать помощником Андони Ираолы в тренерском штабе клуба — MD

Бывший футболист Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Андони Ираолы в «Ливерпуле», сообщает Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Тьяго работал в команде Ханс-Дитера Флика в «Барселоне» и зарекомендовал себя на этой должности. Испанский специалист Андони Ираола является основным претендентом на пост нового главного тренера «Ливерпуля» после увольнения Арне Слота. Последним клубом 43-летнего тренера стал «Борнмут», который он покинул по окончании нынешнего сезона. Под руководством Ираолы «вишни» набрали 57 очков и расположились на шестой строчке в таблице. «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место. Испанец возглавлял «Борнмут» с лета 2023 года.

Тьяго Алькантара играл за такие клубы, как «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария». Алькантара завершил профессиональную карьеру игрока в июле 2024 года.

