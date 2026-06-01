Джон Терри поддержал Габриэла, не забившего пенальти в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джон Терри в соцсетях поддержал защитника «Арсенала» Габриэла Магальяйнса, который не реализовал пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы тогда уступили «ПСЖ» 1:1 (3:4).

«Ох, какое обидное поражение. Я совершенно прогадал со своими прогнозами. Мне казалось, что «ПСЖ» играет слабо, а «Арсенал» отлично начал матч благодаря голу Хаверца.

Но надо отдать должное «Арсеналу», я считаю, что они великолепно выступили в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Однако они просто не дотянули, и это очень досадный способ проиграть.

Сочувствую Габриэлу, я был в такой ситуации. Поверьте мне, в ближайшие несколько дней будет нелегко, вы будете чувствовать себя ещё хуже. Но жизнь продолжается, и в следующем сезоне вы снова выйдете на поле.

Я желаю ему всего наилучшего. Это тяжело — проиграть и не реализовать последний пенальти в серии. Как я уже сказал, я был в такой ситуации, сам промахивался, и это ужасное чувство. Желаю ему всего наилучшего, он был великолепен в этом сезоне, надеюсь, что он понимает, насколько хорошо он играл, и желаю ему удачи в следующем сезоне», — сказал Терри в видео на странице в соцсети.