Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Испании на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Испании на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Испания возглавляет рейтинг претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы испанцев на завоевание трофея оцениваются в 16,1%. Вероятность выхода команды Луиса де ла Фуэнте в финал составила 25,6%, в полуфинал — 39%, в четвертьфинал — 52,1%.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира – 2026 сборной Испании предстоит сыграть в квартете H с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.