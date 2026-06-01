«Это смена курса и больше контроля». Игорь Корнеев — о назначении Игдисамова тренером ЦСКА

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером московского ПФК ЦСКА. В понедельник, 1 июня, клуб объявил, что 39-летний специалист утверждён на этой должности. С Игдисамовым подписан контракт по схеме «2+2».

«Наверное, это смена курса и больше контроля, которое получает руководство армейцев. Эксперимент? Нет, больше развитие своих футболистов. Руководство знает этого тренера, наверняка удовлетворены его работой в молодёжной команде. Здесь ставка на молодого тренера, который непонятно, как будет справляться с проблемами, если они возникнут», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Под руководством Игдисамова армейцы провели три заключительных матча сезона-2025/2026: в Фонбет Кубке России они проиграли «Спартаку» (0:1), а в Мир РПЛ одержали победы над «Пари НН» (2:1) и «Локомотивом» (3:1). По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.