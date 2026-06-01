Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Северная Македония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это смена курса и больше контроля». Игорь Корнеев — о назначении Игдисамова тренером ЦСКА

«Это смена курса и больше контроля». Игорь Корнеев — о назначении Игдисамова тренером ЦСКА
Комментарии

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером московского ПФК ЦСКА. В понедельник, 1 июня, клуб объявил, что 39-летний специалист утверждён на этой должности. С Игдисамовым подписан контракт по схеме «2+2».

«Наверное, это смена курса и больше контроля, которое получает руководство армейцев. Эксперимент? Нет, больше развитие своих футболистов. Руководство знает этого тренера, наверняка удовлетворены его работой в молодёжной команде. Здесь ставка на молодого тренера, который непонятно, как будет справляться с проблемами, если они возникнут», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Под руководством Игдисамова армейцы провели три заключительных матча сезона-2025/2026: в Фонбет Кубке России они проиграли «Спартаку» (0:1), а в Мир РПЛ одержали победы над «Пари НН» (2:1) и «Локомотивом» (3:1). По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
ЦСКА всё-таки назначил Игдисамова главным! Вот аргументы за и против этого решения
ЦСКА всё-таки назначил Игдисамова главным! Вот аргументы за и против этого решения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android