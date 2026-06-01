«Реал» может заплатить € 15 млн за Моуринью, срок действия отступных истёк — The Athletic

«Реалу» может потребоваться заплатить до € 15 млн, чтобы заполучить португальского специалиста Жозе Моуринью в качестве главного тренера после истечения срока действия пункта о расторжении в его контракте с «Бенфикой». Об этом сообщает издание The Athletic.

По данным источника, в контракте Моуринью с «Бенфикой» был пункт об отступных в размере около € 6 млн. Срок действия пункта истекал через 10 рабочих дней после окончания сезона — в пятницу, 29 мая. Сообщается, что «Реал» уже договорился с Моуринью, но не смог активировать данный пункт из-за президентских выборов.

Президентские выборы в мадридском клубе пройдут в воскресенье, 7 июня. Помимо действующего президента, Флорентино Переса, участие в них принимает 37-летний предприниматель Энрике Рикельме.