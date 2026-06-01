Турция — Северная Македония. Прямая трансляция
Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Узбекистана на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Узбекистана на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Узбекистан располагается на 43-й строчке рейтинга претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы этой команды на завоевание трофея оцениваются в 0,1%. Вероятность выхода команды Фабио Каннаваро в финал составила 0,2%, в полуфинал — 1,1%, в четвертьфинал — 3,9%.

На чемпионате мира — 2026 сборная Узбекистана сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

