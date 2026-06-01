Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Франции на победу на чемпионате мира — 2026

Суперкомпьютер оценил шансы национальной команды Франции на чемпионате мира — 2026. Результаты исследования опубликованы на странице Opta Analyst в социальной сети X.

По данным Opta, Франция находится на втором месте среди претендентов на победу по итогам ближайшего мирового первенства, шансы «трёхцветных» на завоевание трофея оцениваются в 13%. Вероятность выхода команды Дидье Дешама в финал составила 21,2%, в полуфинал — 33,4%, в четвертьфинал — 47,9%.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира сборная Франции сыграет в группе I с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.