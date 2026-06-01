Гвардиола отклонит предложение Бекхэма о работе в «Интер Майами» — Mirror

Бывший тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует возвращение к клубной работе в ближайшее время. Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел пригласить 55-летнего специалиста на пост главного тренера команды после ухода Хавьера Маскерано. Об этом сообщает The Mirror.

Руководство клуба, выступающего в МЛС, рассчитывало обсудить возможное сотрудничество с испанцем во время чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

По информации источника, Гвардиола не заинтересован в переговорах. Тренер намерен взять продолжительную паузу в карьере после завершения своей 10-летней работы в «Манчестер Сити» и посвятить время семье. Также отмечается, что специалист не планирует посещать матчи чемпионата мира, предпочитая полностью дистанцироваться от футбола на время отдыха.