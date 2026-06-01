Эммануэль Макрон высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил работу главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Ранее стало известно, что специалист покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Меня всегда поражала сила характера, которую вы ощущаете, как только встречаетесь с ним взглядом. Он знает, как превращать мечты в победы, и предпочитает успехи надеждам. Дидье Дешам – воплощение духа французов, которые никогда не сдаются.

Я абсолютно уверен в успехе нашей сборной на чемпионате мира в этом году. Как и все французы, я буду скучать по Дидье, по его спокойной силе, самообладанию перед лицом невзгод, его исключительным личностным качествам и щедрой приверженности благотворительности», – приводит слова Макрона RMC Sport со ссылкой на Ouest-France.