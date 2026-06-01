Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эммануэль Макрон высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама

Эммануэль Макрон высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил работу главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Ранее стало известно, что специалист покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Меня всегда поражала сила характера, которую вы ощущаете, как только встречаетесь с ним взглядом. Он знает, как превращать мечты в победы, и предпочитает успехи надеждам. Дидье Дешам – воплощение духа французов, которые никогда не сдаются.

Я абсолютно уверен в успехе нашей сборной на чемпионате мира в этом году. Как и все французы, я буду скучать по Дидье, по его спокойной силе, самообладанию перед лицом невзгод, его исключительным личностным качествам и щедрой приверженности благотворительности», – приводит слова Макрона RMC Sport со ссылкой на Ouest-France.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
В ожидании Зидана, или Как сборная Франции едет на ЧМ-2026 за третьим финалом подряд
В ожидании Зидана, или Как сборная Франции едет на ЧМ-2026 за третьим финалом подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android