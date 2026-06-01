Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дениз Ундав продлил контракт со «Штутгартом»

Дениз Ундав продлил контракт со «Штутгартом»
Комментарии

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав подписал новый контракт со «Штутгартом». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Срок действия нового трудового договора футболиста с командой рассчитан до лета 2029 года, соглашение также предполагает продление ещё на один сезон.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Ундав забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. Ранее игрок также выступал за «Юнион Сент-Жиллуа», «Брайтон энд Хоув Альбион» и другие команды. В сезоне-2024/2025 Ундав в составе «швабов» выиграл Кубок Германии, а в прошлом сезоне дошёл до финала турнира.

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Германии на победу на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android