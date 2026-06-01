Австрия одолела Тунис, играя больше тайма вдесятером. Забитцер забил победный гол

Завершился товарищеский матч между сборными Австрии и Туниса в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты австрийской команды.

На 36-й минуте красную карточку получил защитник австрийцев Конрад Лаймер. На 63-й минуте полузащитник Марсель Забитцер забил единственный мяч в игре.

Тунис на ЧМ-2026 сыграет в группе F. Его соперниками станут команды Швеции, Японии и Нидерландов. Сборная Австрии сыграет в квартете J. Там она встретится с Иорданией, Аргентиной и Алжиром. Турнир стартует 11 июня матчем открытия между Мексикой и ЮАР.