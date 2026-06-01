Австрия — Тунис. Прямая трансляция
Австрия — Тунис, результат матча 1 июня 2026, счет 1:0, товарищеский матч

Австрия одолела Тунис, играя больше тайма вдесятером. Забитцер забил победный гол
Комментарии

Завершился товарищеский матч между сборными Австрии и Туниса в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты австрийской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
01 июня 2026, понедельник. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 0
Тунис
1:0 Забитцер – 63'    
Удаления: Лаймер – 36' / нет

На 36-й минуте красную карточку получил защитник австрийцев Конрад Лаймер. На 63-й минуте полузащитник Марсель Забитцер забил единственный мяч в игре.

Тунис на ЧМ-2026 сыграет в группе F. Его соперниками станут команды Швеции, Японии и Нидерландов. Сборная Австрии сыграет в квартете J. Там она встретится с Иорданией, Аргентиной и Алжиром. Турнир стартует 11 июня матчем открытия между Мексикой и ЮАР.

Месси и Роналду уже не те. А кто тогда выиграет ЧМ-2026?
