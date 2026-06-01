«Интер» предложил Стефану де Врею новый контракт — Романо

Миланский «Интер» предложил защитнику Стефану де Врею новый краткосрочный контракт. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что у футболиста есть предложения и от других клубов, решение остаётся за игроком.

Стефан де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. За это время футболист принял участие в 296 матчах за «нерадзурри», в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. В составе этой команды игрок три раза стал чемпионом Италии, а также трижды взял Кубок и Суперкубок страны. Срок действия нынешнего трудового договора де Врея с «Интером» рассчитан до 30 июня 2026 года.