Австрия — Тунис. Прямая трансляция
Черчесов сравнил состав сборной России — 2018 с участниками финала ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в формате блиц-опроса сравнил состав национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018 с участниками финала Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

— Акинфеев или Сафонов?
— Акинфеев.

Марио Фернандес или Хакими?
— Фернандес.

— Игнашевич или Маркиньос?
— Маркиньос из «Спартака»?

— Нет, нет, не из «Спартака», из «Пари Сен-Жермен».
— Да я шучу. Игнашевич.

— Кутепов или Пачо?
— Кутепов, потому что он одним из лучших был на чемпионате мира.

— Жирков или Нуну Мендеш?
— Ну, этот вопрос — это неуважение к Жиркову.

— Кузяев или Витинья?
— Кузяев, потому что он играл в Грозном.

— Головин или Эдегор?
— Конечно, Головин.

— Зобнин или Райс?
— Зобнин.

— Почему?
— Потому что он дебютировал у меня в «Динамо». И мы дошли с ним до чемпионата мира и так далее.

— Дзагоев или Хвича?
— Ну как я могу отдать предпочтение грузину перед осетином? Ну, здесь бы я равенство поставил. Всё-таки надо быть объективным, наши грузинские братья чтобы не обиделись.

— Черышев или Сака?
— Черышев.

— Дьёкереш или Дзюба?
— Ну, вы вообще видите, кого с кем сравниваете? Дзюба! На одной ноге он «Акрону» помог остаться в Премьер-Лиге. Это же о чём-то говорит.

Станислав Черчесов, Луис Энрике или Микель Артета?
— Луис Энрике, — сказал Черчесов в видео, опубликованном в телеграм-канале Okko.

