Бундеслига представила официальный игровой мяч сезона-2026/2027

Немецкая Бундеслига на официальном сайте представила игровой мяч сезона-2026/2027. Фирма adidas вновь стала техническим спонсором турнира, сменив Derbystar.

Новая модель мяча получила название TORFABRIK, так же назывались официальные мячи первенства Германии с 2010 по 2018 год. Нынешний игровой снаряд в своём дизайне имеет отсылки к модели TEAMGEIST, которую использовали на чемпионате мира — 2006. Основа мяча выполнена в белом цвете и дополнена ярко-красными деталями с золотистой окантовкой. Стоит отметить, что TORFABRIK будет также использован в матчах Второй Бундеслиги, Суперкубка Германии и молодёжного первенства.

По итогам прошлого сезона чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия» (73), третье место занял «РБ Лейпциг» (65), топ-4 замкнул «Штутгарт» (62).