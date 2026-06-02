«ПСЖ» интересуется хавбеком «Вест Хэма», оцениваемым более чем в € 100 млн — Джейкобс

Победитель Лиги чемпионов УЕФА присматривается к полузащитнику Матеушу Фернандешу из «Вест Хэма», который вылетел из английской Премьер-лиги по итогам сезона. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также рассматривают возможность приобретения игрока.

По данным источника, «Вест Хэм» оценивает 21-летнего португальца вдвое дороже, чем € 44 млн + € 4,5 млн, которые они заплатили «Саутгемптону» в августе 2025-го. Сообщается, что в контракте Фернандеша нет оговорки об опции выкупа в случае вылета из АПЛ, но ожидается, что его продадут.

По информации журналиста, «Вест Хэм» должен выручить за него более € 116 млн. У завершившемся сезоне у Фернандеша пять голов и пять результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.