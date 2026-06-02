Полузащитник сборной Португалии Невеш ответил, какой матч ЧМ ждёт больше всего

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Жоау Невеш поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2026.

«Какой матч я жду больше всего? Это будет мой первый чемпионат мира, и я надеюсь, что не последний, поэтому матч, которого я жду больше всего, — первый. Нам вполне под силу начать свой путь в турнире на высокой ноте. С нашей сплочённостью, силой, индивидуальным и коллективным мастерством, я думаю, мы действительно способны далеко продвинуться», — приводит слова Невеша A Bola.

Соперниками португальской команды по группе K станут сборные ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.