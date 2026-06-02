Матвей Сафонов поделился подробностями празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как клуб праздновал победу в Лиге чемпионов УЕФА, а также объяснил, почему решил пропустить послематчевую вечеринку.

«Сейчас, когда официальное празднование уже закончилось и начался отпуск, хочу рассказать, что происходило в последние пару дней. Постараюсь проводить параллели с прошлым годом. Всё-таки Лигу чемпионов удалось выиграть второй раз подряд. Могу себе позволить. Во-первых, празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов.

Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15-20 минут после окончания матча. И здесь всё прошло примерно так же, как и год назад. После церемонии я довольно долго ждал, пока Маришу выведут на поле. Заранее нужно было подать список родственников, которых хотим видеть рядом после матча. В прошлом году всё получилось гораздо быстрее. Тогда я просто помог Марише перелезть через ограждение.

В этот раз встретиться получилось только минут через 20. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком. После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала, были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трёх этажах гостиницы.

Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Так что про оставшуюся часть вечера мне рассказать особо нечего. Именно на этом для меня закончился день финала», — написал Сафонов в телеграм-канале.