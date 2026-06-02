Сафонов: не сделал ни одного сейва, но финал Лиги чемпионов выиграл — как в прошлом году

Сафонов: не сделал ни одного сейва, но финал Лиги чемпионов выиграл — как в прошлом году
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своей игре в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане одержали победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). За всю игру лондонцы нанесли лишь один удар в створ, который завершился голом. В серии пенальти «канониры» дважды пробили мимо.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сейва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов всё равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Годом ранее «ПСЖ» разгромил в финале Лиги чемпионов итальянский «Интер». Матвей Сафонов провёл всю игру на скамье запасных и завоевал первый в карьере трофей ЛЧ.

