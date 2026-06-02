Сафонов: не сделал ни одного сейва, но финал Лиги чемпионов выиграл — как в прошлом году

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своей игре в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане одержали победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). За всю игру лондонцы нанесли лишь один удар в створ, который завершился голом. В серии пенальти «канониры» дважды пробили мимо.

«Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сейва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов всё равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Годом ранее «ПСЖ» разгромил в финале Лиги чемпионов итальянский «Интер». Матвей Сафонов провёл всю игру на скамье запасных и завоевал первый в карьере трофей ЛЧ.