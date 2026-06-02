Полузащитник сборной Португалии Фернандеш: главная цель — выиграть чемпионат мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о своём настрое перед чемпионатом мира — 2026.

«Чемпионат мира для нас всегда является особенным турниром, мы представляем свою страну, это один из самых ярких моментов в нашей карьере, и в то же время самое важное — это наше единство, которое очень сильно и заметно для всех. Это дополнительный балл для нашей национальной команды. Главная цель — выиграть чемпионат мира.

Выйти в финал и сыграть там с кем угодно было бы просто невероятно, мы никогда ещё этого не добивались, это стало бы вишенкой на торте. Самое главное, что я мечтаю о нашей победе», — приводит слова Фернандеша A Bola.

Соперниками португальской команды по группе K станут сборные ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.