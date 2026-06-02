Голкипер мадридского «Атлетико» может покинуть клуб в летнее трансферное окно — Marca

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак рассматривает возможность ухода из клуба после окончания сезона. Как сообщает Marca, решение о своём будущем 33-летний вратарь примет самостоятельно — оно полностью зависит от него.

Этот возможный уход может стать ещё одной потерей для мадридского клуба, который уже попрощался с легендой команды — нападающим Антуаном Гризманном, покинувшим «Атлетико» по завершении сезона.

Если Облак примет решение уйти, «Атлетико» не будет ему препятствовать. В случае если он выберет остаться, клуб готов продолжить его развитие в рамках своих планов. Словенец подписал контракт с «Атлетико» в июле 2014 года, сумма трансфера составила € 13 млн. С тех пор он провёл 538 официальных матчей за мадридский клуб.