Фабрицио Романо назвал трёх игроков «ПСЖ», которые могут покинуть клуб, включая Шевалье

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо назвал трёх футболистов «Пари Сен-Жермен», которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно ради большего количества игровой практики, призвав обратить внимание на конкурента российского вратаря Матвея Сафонова Люка Шевалье.

«Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш планируют покинуть «ПСЖ», чтобы получать больше игрового времени. Мадридский «Атлетико» уже несколько месяцев ведёт переговоры с обоими игроками, и ожидается, что будут и другие варианты. Также стоит обратить внимание на ситуацию с Шевалье», — написал Романо в соцсети X.

Полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Гонсалу Рамуш провели соответственно 39 и 45 матчей за «ПСЖ» в сезоне-2025/2026. Оба не входят в топ-15 парижан по количеству сыгранных минут. Шевалье во второй части сезона уступил место в стартовом составе Сафонову.