«Главное, чтобы не было ярлыка ленивого, завистливого человека». Мусаев ответил Мостовому

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего российского футболиста Александра Мостового.

— Вы знакомы с Александром Мостовым?
— Нет.

— Вас раздражают его язвительные реплики про «нефутбольного человека»?
— Тоже нет.

— И природу персонального хейта с его стороны тоже не понимаете?
— По его логике, если «Краснодар» был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда «Краснодар» стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же «Краснодар» становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьёз это обсуждал?

— Мы хотим понять причину бесконечных нападок эксперта Мостового на тренера Мусаева.
— Ну так у него и спросите.

— Что вы скажете на реплику: «Ничто не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»?
— Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днём (улыбается), — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее Мостовой намекнул, что Мусаеву нужно подать в отставку. По итогам этого сезона «быки» остались без выигранных трофеев — в Мир РПЛ «Краснодар» стал вторым, а в Суперфинале Фонбет Кубка России проиграл «Спартаку».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
