«Марсель» может быть исключён из еврокубков на грядущий сезон — L'Equipe

Французский «Марсель» находится под угрозой исключения из еврокубков на следующий сезон-2026/2027. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, убытки «Марселя» за последние три сезона составили € 157 млн. При этом отмечается, что в 2022 году провансальцы подписали с УЕФА обязательство добиться финансового равновесия в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Данная договорённость подразумевала максимальные убытки в размере € 60 млн за три сезона. Подчёркивается, что УЕФА рассмотрит дело «Марселя» на этой неделе.

По итогам французской Лиги 1 провансальцы набрали 59 очков и заняли пятое место, что даёт команде из Марселя право выступления в Лиге Европы УЕФА.

