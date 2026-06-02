Кварацхелия помог «ПСЖ» попасть в Книгу рекордов Гиннесса по итогам сезона Лиги чемпионов

«ПСЖ» по итогам сезона Лиги чемпионов установил несколько рекордов, сообщает официальная страница Книги рекордов Гиннесса в социальной сети X.

Парижане добились в Лиге чемпионов следующих достижений — наибольшее количество подряд матчей плей-офф Лиги чемпионов с результативным действием за один сезон — семь, Хвича Кварацхелия. Наибольшее количество передач за сезон Лиги чемпионов — 1602, Витинья. Наибольшее количество голов, забитых командой за один сезон Лиги чемпионов — 45 (повторение рекорда «Барселоны» сезона-1999/2000).

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.