«У нас нет Пеле». Анчелотти высказался о коллективной ответственности в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что сейчас важную роль в команде играют не звёзды, а коллективная ответственность.

«Более опытный игрок должен нести большую ответственность, а молодой – меньше давления. На всех нас лежит большая ответственность и давление. И что же нам делать? Разделять их. Это не может быть индивидуальным. Мы должны разделить давление, чтобы оно немного уменьшилось. Иногда мы много говорим о том, что у Бразилии нет звезды. Возможно, это правда, у нас нет Пеле, Ромарио и Роналдо, но мы можем разделить ответственность», — приводит слова Анчелотти Goal.

Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира в группе С с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

