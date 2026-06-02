Французский журналист высказался о будущем Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист Лоран Перрен высказался о голкиперах «ПСЖ» Матвее Сафонове и Люка Шевалье.

«Сафонов заслужил место в стартовом составе, поэтому у него нет никаких причин уходить. Главный вопрос касается Луки Шевалье, которого лишили места в составе и участия в чемпионате мира. Бывшему вратарю «Лилля» предстоит решить, в каком направлении продолжать карьеру, но если он останется, то сначала будет запасным голкипером», — приводит слова Перрена Planet PSG со ссылкой на Le Parisien.

Матвей Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».