Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Одно из худших выступлений». Каррагер раскритиковал игру «Арсенала» в матче с «ПСЖ» в ЛЧ

«Одно из худших выступлений». Каррагер раскритиковал игру «Арсенала» в матче с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру «Арсенала» в финале Лии чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4, пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Возможно, это самое слабое выступление, которое я когда-либо видел в финале Лиги чемпионов. Честно говоря, «Арсенал» играл как «Хетафе» все 120 минут. 90 минут они провели, сидя в обороне, затем ещё 30 минут — ещё глубже у своих ворот. Я ждал, когда они проявят хоть немного амбиций, хоть немного смелости, но их тактика была очевидной: выжить, выжить, выжить и надеяться, что Давид Райя выиграет серию пенальти.

Это финал Лиги чемпионов, а не матч за выживание. Нельзя два часа защищать собственную штрафную и ждать, что это назовут тактическим шедевром. Для меня это одно из худших выступлений, которые когда-либо были в финале этого турнира», — приводит слова Каррагера Yahoo Sports.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android