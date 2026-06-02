«Одно из худших выступлений». Каррагер раскритиковал игру «Арсенала» в матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру «Арсенала» в финале Лии чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4, пен.).

«Возможно, это самое слабое выступление, которое я когда-либо видел в финале Лиги чемпионов. Честно говоря, «Арсенал» играл как «Хетафе» все 120 минут. 90 минут они провели, сидя в обороне, затем ещё 30 минут — ещё глубже у своих ворот. Я ждал, когда они проявят хоть немного амбиций, хоть немного смелости, но их тактика была очевидной: выжить, выжить, выжить и надеяться, что Давид Райя выиграет серию пенальти.

Это финал Лиги чемпионов, а не матч за выживание. Нельзя два часа защищать собственную штрафную и ждать, что это назовут тактическим шедевром. Для меня это одно из худших выступлений, которые когда-либо были в финале этого турнира», — приводит слова Каррагера Yahoo Sports.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.